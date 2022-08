Atletica, Larissa Iapichino quinta agli Europei: l’azzurra è in crescita, bronzo a 18 cm. Vuleta batte Mihambo (Di giovedì 18 agosto 2022) Larissa Iapichino ha fornito una prestazione di sostanza nella finale di salto in lungo agli Europei 2022 di Atletica leggera. La toscana sembra uscire piano piano dalle difficoltà riscontrate nell’ultimo anno, caratterizzato da un infortunio, dalla rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e da un lentissimo recupero. La figlia di Fiona May sta cercando di ritrovare la forma dei giorni migliori, al momento è ancora lontana dal volo di 6.91 metri firmato lo scorso anno al coperto, ma intanto il 6.62 odierno (con 0,9 m/s di vento contrario) le regala il quinto posto continentale. La 20enne toscana ha trovato la misura al quinto tentativo dopo il 6.53 iniziale e un 6.60. La nostra portacolori, allenata da papà Gianni, si è fermata a 18 centimetri dalla medaglia di bronzo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022)ha fornito una prestazione di sostanza nella finale di salto in lungo2022 dileggera. La toscana sembra uscire piano piano dalle difficoltà riscontrate nell’ultimo anno, caratterizzato da un infortunio, dalla rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e da un lentissimo recupero. La figlia di Fiona May sta cercando di ritrovare la forma dei giorni migliori, al momento è ancora lontana dal volo di 6.91 metri firmato lo scorso anno al coperto, ma intanto il 6.62 odierno (con 0,9 m/s di vento contrario) le regala il quinto posto continentale. La 20enne toscana ha trovato la misura al quinto tentativo dopo il 6.53 iniziale e un 6.60. La nostra portacolori, allenata da papà Gianni, si è fermata a 18 centimetri dalla meda di, ...

