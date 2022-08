Ruto eletto presidente in Kenya. Il rivale: "Una farsa" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ruto, vicepresidente uscente, ha ottenuto 7.176.141 voti (il 50,49%), battendo di poco il suo rivale Odinga (48,85%): succede al suo presidente, Kenyatta, che in campagna elettorale si era pero' ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022), viceuscente, ha ottenuto 7.176.141 voti (il 50,49%), battendo di poco il suoOdinga (48,85%): succede al suotta, che in campagnarale si era pero' ...

