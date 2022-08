Omicidio - suicidio nel Biellese | uccide la madre e poi si toglie la vita gettandosi da un ponte

BerniniFabio : @pdnetwork @EnricoLetta @AlessandroZan Più che diritti direi solo portatori di morte: omicidio tramite aborto, suic… - infoitinterno : Biellese: omicidio-suicidio a Strona, uccide madre e si getta dal ponte - lifestyleblogit : Biella, omicidio-suicidio a Strona: uccide la madre e si getta dal ponte della Pistolesa - - vivereitalia : Biella, omicidio-suicidio a Strona: uccide la madre e si getta dal ponte della Pistolesa - CasaItaliaRadio : Biella, omicidio-suicidio a Strona: uccide la madre e si getta dal ponte della Pistolesa ??Leggi di più su… -

Corriere della Sera

Omicidio-suicidio a Strona, in provincia di Biella. Un uomo di 58 anni ha ucciso la madre di 79 anni e poi si è suicidato buttandosi dal ponte della Pistolesa. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, l'omicidio è avvenuto nell'appartamento dove vivevano insieme a Strona, piccolo centro del Biellese orientale, in Piemonte.