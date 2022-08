Nuoto | Europei | Quadarella e Cesarano in finale nei 400 stile libero

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - Simonae Antoniettacentrano ladei 400ai campionatidi Roma.realizza il secondo tempo in 4'08"80, alle spalle della tedesca Isabel Marie Gose (4'06"10).si qualifica con l'ottavo e ultimo tempo utile in 4'12"35. "Obiettivo tripletta? Vediamo, la Gose è molto pericolosa. Se arriva bene, ma in caso posso anche accontentarmi", dice, già vincitrice a Roma di 800 e 1500, ai microfoni di Sky Sport.

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - elenabonetti : Un ultimo podio straordinario ???????????? agli europei #LENRoma2022, le nostre atlete del nuoto artistico e le atlete uc… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - Mony_ohiohi : RT @Eurosport_IT: ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??x5,??x3… - danyvale8827 : Nulla da togliere a Jacobs ma ci sarebbero anche gli Europei di nuoto a Roma! #Roma2022 -

