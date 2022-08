Nuoto | Europei 2022 | settima giornata Fuochi d’artificio finali! Sarà pioggia di medaglie?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Si chiude l’Europeo più vincente di sempre per l’Italia con un’ultimache promette benissimo. Si può chiudere col botto, anzi con i botti perchè, escluso Paltrinieri, saranno in vasca tutte le star azzurre a caccia di podi e di ori che chiudano nel migliore dei modi un’edizione indimenticabile del campionato continentale. Nella staffetta 4×100 maschile l’Italia è super favorita: può contare sui più forti a dorso e rana, su un finalista a farfalla e sul bronzo europeo a stile libero. Fare meglio è francamente difficile. Qualsiasi risultato diverso dall’oro per la squadra campione del mondo sarebbe una delusione. Possibilità di medaglia anche per la 4×100 femminile: Panziera è in grande condizione, Pilato è la migliore a rana, Bianchi ha fatto bene a farfalla e Di Pietro in staffetta si può esaltare. Nei 400 stile libero maschili l’Italia può contare su una ...