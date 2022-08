Europei, Dallavalle argento nel triplo con 17,04 metri (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Andrea Dallavalle è il nuovo vicecampione europeo del salto tripllo. L'azzurro all'Olympiastadion di Monaco di Baviera è giunto secondo con 17,04 metri, misura ottenuta al quinto salto. Oro al portoghese campione olimpico e mondiale in carica Pedro Pichardo con 17,50. Dopo il quarto posto ai recenti Mondiali di Eugene, il 22enne piacentino, portacolori delle Fiamme Gialle, ha ottenuto il miglior risultato nella categoria assoluta. Dallavalle lo scorso anno aveva conquistato la medaglia d'oro agli Europei under 23 di Tallinn e nel 2019 la medaglia di bronzo nella stessa categoria. L'azzurro ha rischiato di uscire di scena anzitempo e non superare il taglio dei migliori otto. Dopo due salti nulli, Andrea ha piazzato un buon 16,81 che lo aveva posto in terza posizione. Dopo il quarto salto nullo, al quinto ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Andreaè il nuovo vicecampione europeo del salto tripllo. L'azzurro all'Olympiastadion di Monaco di Baviera è giunto secondo con 17,04, misura ottenuta al quinto salto. Oro al portoghese campione olimpico e mondiale in carica Pedro Pichardo con 17,50. Dopo il quarto posto ai recenti Mondiali di Eugene, il 22enne piacentino, portacolori delle Fiamme Gialle, ha ottenuto il miglior risultato nella categoria assoluta.lo scorso anno aveva conquistato la medaglia d'oro agliunder 23 di Tallinn e nel 2019 la medaglia di bronzo nella stessa categoria. L'azzurro ha rischiato di uscire di scena anzitempo e non superare il taglio dei migliori otto. Dopo due salti nulli, Andrea ha piazzato un buon 16,81 che lo aveva posto in terza posizione. Dopo il quarto salto nullo, al quinto ...

