Cosa resta della spiaggia di Roccella Ionica dopo il Jova Beach Party

Una spiaggia ampia e accogliente ma, soprattutto, pulita; così si presenta il tratto di costa del piccolo comune calabrese di Roccella che ha ospitato il Jova Beach Party il 12 e 13 agosto. A testimoniare che l'evento itinerante architettato da Jovanotti effettivamente non crea quel catastrofico impatto ambientale che in tanti imputano al cantautore è proprio il primo cittadino Vittorio Zito, che in mattinata ha rilasciato una nota nella quale parla del JBP come di una "Straordinaria esperienza". Nei giorni scorsi era stata documentata con un video anche la pulizia della spiaggia, oltre allo scheletro del palco in via di smontaggio si scorgeva perfino un uomo che setacciava la sabbia con un metal detector, intento a rimuovere fino all'ultimo accenno ...

