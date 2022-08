Concorso Comune Napoli 1394 posti, prova preselettiva: cosa studiare? (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il 9 agosto 2022 sono stati pubblicati i bandi tanto attesi del Concorso Comune Napoli, finalizzati all’assunzione di 1394 unità di personale diplomato e laureato, così distribuite per profilo professionale: 762 posti di Categoria C, per diplomati (719 a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato) 577 posti di categoria D, per laureati (378 a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato. 55 posti di Dirigente. Gli aspiranti candidati potranno inviare le proprie domande di partecipazione alla procedura concorsuale fino all’8 settembre 2022 seguendo le indicazioni contenute in questa guida dettagliata. La selezione prevede l’espletamento di tre prove d’esame, di cui una prima fase di preselezione che consisterà nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il 9 agosto 2022 sono stati pubblicati i bandi tanto attesi del, finalizzati all’assunzione diunità di personale diplomato e laureato, così distribuite per profilo professionale: 762di Categoria C, per diplomati (719 a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato) 577di categoria D, per laureati (378 a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato. 55di Dirigente. Gli aspiranti candidati potranno inviare le proprie domande di partecipazione alla procedura concorsuale fino all’8 settembre 2022 seguendo le indicazioni contenute in questa guida dettagliata. La selezione prevede l’espletamento di tre prove d’esame, di cui una prima fase di preselezione che consisterà nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta ...

