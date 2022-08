Colpo di scena Sassuolo: l’operazione in attacco è finalmente ufficiale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Sassuolo ha formalizzato e annunciato un movimento importante in sede di calciomercato: i tifosi sono in visibilio. Mentre la società neroverde negozia con il Napoli per il trasferimento in azzurro di Giacomo Raspadori, uno degli elementi offensivi recentemente più importanti per il club, è giunta la notizia che riguarda proprio l’attacco del Sassuolo. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilha formalizzato e annunciato un movimento importante in sede di calciomercato: i tifosi sono in visibilio. Mentre la società neroverde negozia con il Napoli per il trasferimento in azzurro di Giacomo Raspadori, uno degli elementi offensivi recentemente più importanti per il club, è giunta la notizia che riguarda proprio l’del. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiovaQuez : Colpo di scena, poco prima del fischio finale fissato per le ore 16, sulla bacheca del Viminale compare il simbolo… - NicolaPorro : ?? Colpo di scena: per #Repubblica, #Meloni non è più fascista né neofascista. Però la accusano di qualcosa che a si… - VecchiaBetsie : @Marco__Tullio Colpo di scena! - SecolodItalia1 : Colpo di scena, la Morani ci ripensa come la Cirinnà: “Mi candido per il bene del Paese” - heronggkie : no vabbé COLPO DI SCENA il figlio di tae sumi mi sento male -