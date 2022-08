Wanda Nara e Mauro Icardi denunciano l’ex colf: «Schiavitù? Accuse infondate» (Di martedì 16 agosto 2022) «Li abbiamo lasciati parlare troppo, adesso tocca a noi dire la verità». Queste le parole che una Wanda Nara furiosa usa nelle sue Instagram Stories per rispondere alle Accuse di Schiavitù che ritiene essere infondate. Mauro Icardi e sua moglie continuano ad essere nell’occhio del ciclone. Dopo i tanti rumors e le indiscrezioni del gossip relativi a un loro imminente divorzio, ecco avere inizio una battaglia legale contro Carmen, la loro ex colf. Dopo aver diffuso un messaggio vocale in cui la manager fa riferimento alla separazione sempre più vicina dal calciatore del Psg, Carmen ha rincarato la dose. In un programma televisivo argentino, ha accusato Wanda Nara e Mauro Icardi di ... Leggi su blog.libero (Di martedì 16 agosto 2022) «Li abbiamo lasciati parlare troppo, adesso tocca a noi dire la verità». Queste le parole che unafuriosa usa nelle sue Instagram Stories per rispondere allediche ritiene esseree sua moglie continuano ad essere nell’occhio del ciclone. Dopo i tanti rumors e le indiscrezioni del gossip relativi a un loro imminente divorzio, ecco avere inizio una battaglia legale contro Carmen, la loro ex. Dopo aver diffuso un messaggio vocale in cui la manager fa riferimento alla separazione sempre più vicina dal calciatore del Psg, Carmen ha rincarato la dose. In un programma televisivo argentino, ha accusatodi ...

la_Robi : @lphaBlack @robertadelight Wanda Nara? Sparo a caso perché ora voglio sapere - difa2007 : Wanda Nara aggira la censura Instagram, ma il reggiseno trasparente mostra tutto - zazoomblog : Wanda Nara non resiste alla tentazione: beccata tra le mani del più famoso - #Wanda #resiste #tentazione: #beccata - plwztalk : RT @svnhrry: MA SCUSATE MA QUESTA NON È WANDA NARA NON LO SO - plwztalk : @svnhrry WANDA NARA AHSHSJSJHSHSU -