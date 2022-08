Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 agosto 2022)DEL 16 AGOSTOORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE è LA CUSA DI CODE SULL AUTOSTRDA-NAPOLI TRA LE USCITETERAMO E LA DIRAMAZIONESUD PER CHI VIAGGIA VERSO NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA A24TERAMO SIAMO DOPO L USCITA DI TIVOLI VERTSO TERAMO CANTIERI ATTIVI SULLA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA IMMISSIONE DEL RACCORDO VERSO VITERBO RALLENTAMENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ANCHE SULLA REGIONALE DI FIUGGI PER la RIMOZIONE DI DETRITI dovuti al maltempo SIAMO ALL ALTEZZA DEL KM 33 CIRCA SCENDIAMO A SUD RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, ...