pdnetwork : 66 anni fa in una miniera di carbone a #Marcinelle, in Belgio, un incendio scatenò una tragedia. Morirono 262 minat… - ItalyMFA : 66 anni fa la tragedia di #Marcinelle. Il messaggio del Min @luigidimaio in occasione della Giornata nazionale del… - raffaellapaita : Sono passati quattro anni esatti dalla tragedia del #PonteMorandi ma nel nostro cuore la ferita è ancora aperta. 43… - anteprima24 : ** #Tragedia nel #Casertano: padre e figlio annegano dopo un bagno in mare ** - marcopavanello : Comunque è un mese che è tutta na tragedia nel #jtwitter...e il mercato, e le amichevoli e gli infortuni.... Porca… -

Casertano. Un bimbo di circa sei anni morto in mare, il fratellino di 10 ricoverato in gravi condizioni in ospedale, un altro, di 14 anni, in stato di choc ma non in pericolo di vita e il ......CONSIGLIERE Molti commenti però sono di negazionisti e poche ore fa è arrivato un comunicato... Non ho mai ironizzato sulladell'Olocausto, come con maestria pre elettorale vorrebbero in ...Attimi di panico oggi intorno alle 17: un 19enne di Patti è rimasto incastrato nel grigliato della passerella per le imbarcazioni di Piazzale Alioto. Sul ...Le speranze di trovere vivo il piccolo di sei anni disperso in mare a Ischitella, erano scarse. Dopo qualche ora di ricerca, il corpo del puccolo è stato ...