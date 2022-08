Ti ammazziamo rapinano un nigeriano e mettono tutto online Arrestati due trapper | VIDEO

(Di martedì 16 agosto 2022) Duemolto conosciuti, Jordan e Traffik, sono statiper rapina aggravata dall'uso di armi e dalla discriminazione razziale i dai carabinieri della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza). I due hanno rapinato un operaio 41ennedella sua bicicletta e dello zaino, armati di coltello e al grido di "vogliamo ammazzarti perché sei nero" alla stazione di Carnate. La bicicletta dell'uomo è stata poi danneggiata e gettata sui binari e ilè stato filmato e postato su youtube. Jordan, brianzolo di 25 anni, in passato è stato sottoposto a sorveglianza speciale, e Traffik, 26enne romano, è gravato da precedenti per rapina e altro. Secondo le prime ricostruzioni il cittadino di origine nigeriana poco dopo essere sceso dal treno alla stazione di Carnate, sarebbe stato avvicinato dai due ...

Due trapper molto noti, Jordan e Traffik, sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) per aver rapinato un operaio 41enne nigeriano della sua bicicletta e dello zaino. Jordan e Traffik arrestati dopo aver rapinato e discriminato un operaio nigeriano 41anni. Pesanti le parole rivolte all'uomo.