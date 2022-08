The Sandman: Il futuro di Morfeo e del regno dei Sogni (Di martedì 16 agosto 2022) Scopriamo insieme cosa potrebbe regalarci in futuro The Sandman, con nuove stagioni, ma anche possibili spin-off separati dalla serie principale. The Sandman, la nuova serie Netflix di Neil Gaiman, Allan Heinberg e David S. Goyer, è la trasposizione dell'omonimo fumetto di Gaiman che ha segnato in maniera profonda il mondo dell'arte alla fine del secolo scorso. L'opera, apprezzata ampiamente dal pubblico e dalla critica perché riesce ad essere perfettamente fruibile sia per i cultori della versione cartacea, sia per i neofiti, è un prodotto dal grande potenziale e ambizione, tenendo conto della vastità e complessità della saga fumettistica di partenza. Considerando che la prima stagione è la risultante di solo due volumi, ovvero Preludi e Notturni e La casa di … Leggi su movieplayer (Di martedì 16 agosto 2022) Scopriamo insieme cosa potrebbe regalarci inThe, con nuove stagioni, ma anche possibili spin-off separati dalla serie principale. The, la nuova serie Netflix di Neil Gaiman, Allan Heinberg e David S. Goyer, è la trasposizione dell'omonimo fumetto di Gaiman che ha segnato in maniera profonda il mondo dell'arte alla fine del secolo scorso. L'opera, apprezzata ampiamente dal pubblico e dalla critica perché riesce ad essere perfettamente fruibile sia per i cultori della versione cartacea, sia per i neofiti, è un prodotto dal grande potenziale e ambizione, tenendo conto della vastità e complessità della saga fumettistica di partenza. Considerando che la prima stagione è la risultante di solo due volumi, ovvero Preludi e Notturni e La casa di …

