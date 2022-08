Serie B | un turno a Lisi del Perugia

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Squalificati, un turno a Lisi del Perugia - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Squalificati, un turno a Lisi del Perugia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Squalificati, un turno a Lisi del Perugia - napolimagazine : SERIE B - Squalificati, un turno a Lisi del Perugia - apetrazzuolo : SERIE B - Squalificati, un turno a Lisi del Perugia -

Un solo squalificato dopo la prima giornata del campionato diB. Come deciso dal giudice sportivo Germana Panzironi, salterà il prossimoil giocatore del Perugia Francesco Lisi "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di ...Se il primodi campionato di calcio a Ferragosto è stata una novità per laA 2022 - 23, non tanto nuovi sono stati i disservizi segnalati dagli utenti della piattaforma streaming Dazn, alla prova ...Tennis - ATP, Flash, Interviste | "In questo momento devo giocare e competere per cercare di mantenere la classifica e sperare di essere testa di serie negli eventi", cos' Murray dopo il successo su W ...A meno di tre mesi dall'ultima giornata, torna in campo la Serie A con la prima giornata di una stagione che si prospetta lunga ed interessante.