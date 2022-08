Salernitana | Iervolino | «Io candidato? Fatto infondato»

(Di martedì 16 agosto 2022) Il presidente della, Danilo, nega qualsiasi interesse a candidarsi alle prossime elezioni: «totalmente» Con un post sulla sua pagina Facebook, il presidente della, Danilo, nega qualsiasi interesse a candidarsi alle prossime elezioni politiche, mettendo a tacere alcuni rumors che erano girati sul suo conto. di seguito il suo messaggio. «Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche, posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che ilè totalmente. Io mi candido solo ad essere il più benvoluto Presidente della U.S.1919. Questa è la cosa più importante per me e la mia unica e vera aspirazione. Macte ...

L'indiscrezione di una possibile candidatura di Danilo Iervolino alle prossime Politiche in quota Forza Italia aveva fatto rapidamente il giro d'Italia. 'Io mi candido solo ad essere il più benvoluto Presidente della U. S. Salernitana 1919'. Con un post dal suo profilo Facebook, Danilo Iervolino, presidente della Salernitana calcio ed editore dell'Espresso e di Bfc, ha smentito le voci che lo indicavano come candidato con Forza Italia nel collegio proporzionale di Salerno.