Rettore: “Per Kobra ricevetti una denuncia, ho cantato d’aborto prima che fosse legale” (Di martedì 16 agosto 2022) Donatella Rettore è sempre stata un’artista trasgressiva e intervistata da Il Corriere della Sera ha ricordato di quando – a causa di Kobra– ricevette una denuncia. “Quando uscii con Kobra era il 1980, quindi non eravamo nel Medioevo. Ma la canzone faceva ‘Kobra non è un serpente/ ma un pensiero frequente‘. Una professoressa siciliana mi denunciò perché sosteneva che si trattava di un testo pornografico. Sa che feci? Le mandai dei fiori”. E ancora: “Ho inciso Lailolà. In Italia nessuno aveva capito che era una canzone sulla perdita consapevole della verginità e nessuno disse niente. Ma all’estero la capirono subito. Ecco perché negli anni Settanta e Ottanta in Germania, Francia, Spagna mi adoravano. Potrei citare anche Maria Sole, una canzone che parlava di aborto nel 1975. Ricordo che la legge 194 ... Leggi su biccy (Di martedì 16 agosto 2022) Donatellaè sempre stata un’artista trasgressiva e intervistata da Il Corriere della Sera ha ricordato di quando – a causa di– ricevette una. “Quando uscii conera il 1980, quindi non eravamo nel Medioevo. Ma la canzone faceva ‘non è un serpente/ ma un pensiero frequente‘. Una professoressa siciliana mi denunciò perché sosteneva che si trattava di un testo pornografico. Sa che feci? Le mandai dei fiori”. E ancora: “Ho inciso Lailolà. In Italia nessuno aveva capito che era una canzone sulla perdita consapevole della verginità e nessuno disse niente. Ma all’estero la capirono subito. Ecco perché negli anni Settanta e Ottanta in Germania, Francia, Spagna mi adoravano. Potrei citare anche Maria Sole, una canzone che parlava di aborto nel 1975. Ricordo che la legge 194 ...

