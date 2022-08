Paura per Renato Pozzetto, ricoverato in ospedale: cos’è successo (Di martedì 16 agosto 2022) Renato Pozzetto è stato ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese. Il famoso attore è giunto in ospedale lo scorso venerdì 12 agosto ed ha trascorso lì il Ferragosto. La notizia è stata rilanciata da alcuni siti lombardi, tra cui prealpina.it, che accenna ad un malore. Al momento, però, non ci sono ulteriori dettagli in merito al malore che ha colpito il famoso attore. Poche settimane fa, Pozzetto era stato colpito da un grave lutto. (Continua dopo la foto…) Che fine ha fatto Renato Pozzetto? Ecco cosa fa oggi il famoso attore comico Pozzetto ricoverato in ospedale Venerdì 12 agosto 2022, Renato Pozzetto è stato ricoverato in ... Leggi su tvzap (Di martedì 16 agosto 2022)è statoall’di Circolo di Varese. Il famoso attore è giunto inlo scorso venerdì 12 agosto ed ha trascorso lì il Ferragosto. La notizia è stata rilanciata da alcuni siti lombardi, tra cui prealpina.it, che accenna ad un malore. Al momento, però, non ci sono ulteriori dettagli in merito al malore che ha colpito il famoso attore. Poche settimane fa,era stato colpito da un grave lutto. (Continua dopo la foto…) Che fine ha fatto? Ecco cosa fa oggi il famoso attore comicoinVenerdì 12 agosto 2022,è statoin ...

AlexBazzaro : Speranza ha paura che la destra voglia i pieni poteri. Ha paura di perdere i suoi, con i quali ha tolto libertà e d… - _Nico_Piro_ : Il terrorismo, in verità, è l'arte della paura. L'unico modo per sconfiggerlo è decidere di non farsi intimidire… - AlexBazzaro : @EnricoLetta @matteosalvinimi È stato meglio farla governare da chi chiudeva in casa gli italiani coi lockdown e sc… - RenzoCianchetti : RT @HoaraBorselli: Quando si parla di paura se tornano le destre, di fascismo in assenza di fascismo, si abbia almeno la compiacenza di dar… - 1RobbieG : RT @Isabell15665991: @pdnetwork Mia madre Una dose Embolia polmonare e trombosi Sopravvissuta Il medico vaccinatore mi minaccia al tele… -