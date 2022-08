Nubifragi e piogge torrenziali: allerta meteo in queste regioni (Di martedì 16 agosto 2022) L’ondata di maltempo che nell’ultima settimana ha sostituito l’afa in alcune parti d’Italia continuerà a persistere con più forza nei prossimi giorni. L’anticiclone africano, protagonista delle condizioni atmosferiche dall’inizio dell’estate, dovrà convivere con una forte perturbazione proveniente dall’Atlantico che provocherà violenti rovesci temporaleschi con l’effetto di spaccare meteorologicamente il Paese in due. Un primo assaggio degli eventi estremi che potrebbero interessare alcune regioni d’Italia lo avuto la Toscana con il forte Nubifragio che ha colpito la zona di Firenze la sera di Ferragosto ma anche il Lazio, come testimoniano le le immagini della violenta tromba d’aria che si è abbattuta sul litorale di Latina. Nelle ultime ore un’altra tromba d’aria in Salento ha provocato il fuggi fuggi dei bagnanti sulle spiagge delle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 agosto 2022) L’ondata di maltempo che nell’ultima settimana ha sostituito l’afa in alcune parti d’Italia continuerà a persistere con più forza nei prossimi giorni. L’anticiclone africano, protagonista delle condizioni atmosferiche dall’inizio dell’estate, dovrà convivere con una forte perturbazione proveniente dall’Atlantico che provocherà violenti rovesci temporaleschi con l’effetto di spaccarerologicamente il Paese in due. Un primo assaggio degli eventi estremi che potrebbero interessare alcuned’Italia lo avuto la Toscana con il forteo che ha colpito la zona di Firenze la sera di Ferragosto ma anche il Lazio, come testimoniano le le immagini della violenta tromba d’aria che si è abbattuta sul litorale di Latina. Nelle ultime ore un’altra tromba d’aria in Salento ha provocato il fuggi fuggi dei bagnanti sulle spiagge delle ...

