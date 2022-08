Missione bergamasca all’ospedale di Asmara | “Ecografo e visite per ridurre il cancro all’utero”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 agosto 2022) C’è chi è in vacanza, chi sta tornando e chi si sta preparando ad un altro tipo di viaggio. Claudio Crescini, medico ginecologo e Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda ospedaliera di Treviglio Caravaggio, si sta preparando per unamedicaEdaga Hamus di, dal 25 agosto al 7 settembre. Gli abbiamo chiesto di scrivere come si sta preparando e qual è lo scopo di questa. La provincia di Bergamo ha sicuramente in Italia il primato per quanto riguarda la solidarietà con i Paesi a basso reddito e gli aiuti alle popolazioni colpite da catastrofi naturali, epidemie e guerre. Molte centinaia di bergamaschi impegnati in azioni umanitarie in tutto il mondo tra cui l’Eritrea. Paese molto povero, di non facile accesso per la situazione politica e per il costante stato di guerra ...