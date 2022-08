Martinenghi e Panziera conquistano l’oro agli Europei di nuoto

(Di martedì 16 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nicolòvincenei 50 rana uominidiin corso a Roma. L’azzurro trionfa con il nuovo record italiano in 26?33, precedendo il connazionale classe 2003 Simone Cerasuolo, argento e staccato di soli 62 centesimi. Chiude il podio il tedesco Lucas Matzerath. Titolo continentale anche per Margherita: doponei 200 dorso, arriva anche il successo nei 100 con 59?40 davanti alla britannica Medi Harris (50?46) e all’olandese Kira Toussaint (59?53); quinta Silvia Scalia (1’00?12). Argento per Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl: il fuoriclasse azzurro termina la sua prova in 14’39?79, battuto solo dall’ucraino Mykhaylo Romanchuk, oro in 14’36?10; bronzo per il francese Damien Joly (14’50?86), quarto l’altro italiano ...

