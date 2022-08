In giro per Fiumicino con la cocaina: arrestato giovane pusher (Di martedì 16 agosto 2022) Fiumicino – Fine settimana di Ferragosto di intenso lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia che, con il supporto dei colleghi del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare, del N.A.S. di Roma e di unità cinofile di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati connessi alla c.d. “movida estiva” , in materia di armi e stupefacenti, nonché della guida in stato di ebbrezza e verificare del rispetto delle normative sul lavoro e igienico-sanitarie, con particolare attenzione alle località di Ostia, Fiumicino e Fregene, interessate dall’afflusso di numerose persone. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno arrestato un cittadino straniero 23enne per il reato di detenzione ai fini di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 16 agosto 2022)– Fine settimana di Ferragosto di intenso lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia che, con il supporto dei colleghi del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare, del N.A.S. di Roma e di unità cinofile di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati connessi alla c.d. “movida estiva” , in materia di armi e stupefacenti, nonché della guida in stato di ebbrezza e verificare del rispetto delle normative sul lavoro e igienico-sanitarie, con particolare attenzione alle località di Ostia,e Fregene, interessate dall’afflusso di numerose persone. In particolare, i Carabinieri della Stazione dihannoun cittadino straniero 23enne per il reato di detenzione ai fini di ...

