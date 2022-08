Il Times: «Grande vittoria del Napoli rovinata dai cori razzisti dei veronesi contro Osimhen» (Di martedì 16 agosto 2022) Toh, i cori razzisti dei tifosi del Verona. contro l’attaccante nero del Napoli. Alla prima giornata, puntuali come il Natale. Per trovarne cenno bisogna scartabellare i giornali stranieri, e non i tabloid. Ne scrive stamattina l’autorevole Times. Il quotidiano inglese dedica al Napoli e alla sua vittoria un pezzo nel quale segnala gli “abusi” del pubblico veronese. Se ne stupiscono, gli inglesi. Che tenerezza, eh? “Il Napoli – scrive il Times – ha vinto 5-2 in casa del Verona, ma il risultato è stato rovinato da Victor Osimhen, bersaglio di abusi razzisti dagli spalti”. “Un giornalista dell’AFP (l’Agence France-Presse, una delle migliori agenzie di stampa al mondo) inviato alla partita ha ascoltato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 agosto 2022) Toh, idei tifosi del Verona.l’attaccante nero del. Alla prima giornata, puntuali come il Natale. Per trovarne cenno bisogna scartabellare i giornali stranieri, e non i tabloid. Ne scrive stamattina l’autorevole. Il quotidiano inglese dedica ale alla suaun pezzo nel quale segnala gli “abusi” del pubblico veronese. Se ne stupiscono, gli inglesi. Che tenerezza, eh? “Il– scrive il– ha vinto 5-2 in casa del Verona, ma il risultato è stato rovinato da Victor, bersaglio di abusidagli spalti”. “Un giornalista dell’AFP (l’Agence France-Presse, una delle migliori agenzie di stampa al mondo) inviato alla partita ha ascoltato ...

