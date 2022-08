Il Palio di Siena torna su La7 con replica in access e film documentario in prima serata (Di martedì 16 agosto 2022) Pardo e Mazzini in collegamento con L'Aria che Tira Estate torna oggi in diretta su La7 il Palio di Siena, la manifestazione secolare che mette in competizione le contrade della cittadina toscana nell’epica corsa a cavallo che si svolge all’interno di Piazza del Campo, teatro rivestito per l’occasione di terra ocra. Dopo quella dedicata alla Madonna di Provenzano, celebrata il 2 di luglio, quella del 16 agosto è invece dedicata alla Madonna dell’Assunta, che La7 celebrerà ancora una volta con una lunga diretta a partire dalle 16.45, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento di Giuseppe Mazzini. Si parte con la scenografica parata in costume degli sbandieratori, con servizi e interviste, fino alle 19.00, con il famoso colpo di mortaretto che fa entrare i fantini a cavallo, che si contenderanno da lì a pochi minuti il ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 16 agosto 2022) Pardo e Mazzini in collegamento con L'Aria che Tira Estateoggi in diretta su La7 ildi, la manifestazione secolare che mette in competizione le contrade della cittadina toscana nell’epica corsa a cavallo che si svolge all’interno di Piazza del Campo, teatro rivestito per l’occasione di terra ocra. Dopo quella dedicata alla Madonna di Provenzano, celebrata il 2 di luglio, quella del 16 agosto è invece dedicata alla Madonna dell’Assunta, che La7 celebrerà ancora una volta con una lunga diretta a partire dalle 16.45, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento di Giuseppe Mazzini. Si parte con la scenografica parata in costume degli sbandieratori, con servizi e interviste, fino alle 19.00, con il famoso colpo di mortaretto che fa entrare i fantini a cavallo, che si contenderanno da lì a pochi minuti il ...

