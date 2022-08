Funerali Piero Angela, oggi l’ultimo saluto: allestita in Campidoglio la camera ardente (Di martedì 16 agosto 2022) oggi la città di Roma si appresta a salutare per l’ultima volta Piero Angela. Il celebre divulgatore e giornalista morto lo scorso 13 agosto all’età di 93 anni, ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale italiano. La sua scomparsa lascia davvero un vuoto incolmabile, un’assenza alla quale sarà difficile abituarsi. Leggi anche: Piero Angela, Funerali e camera ardente in Campidoglio il 16 agosto Funerali Piero Angela: allestita la camera ardente in Campidoglio I Funerali di Piero Angela si terranno oggi, martedì 16 agosto. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022)la città di Roma si appresta a salutare per l’ultima volta. Il celebre divulgatore e giornalista morto lo scorso 13 agosto all’età di 93 anni, ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale italiano. La sua scomparsa lascia davvero un vuoto incolmabile, un’assenza alla quale sarà difficile abituarsi. Leggi anche:inil 16 agostolaindisi terranno, martedì 16 agosto. La ...

bizcommunityit : L'addio a Piero Angela: la camera ardente in Campidoglio e i funerali - News24_it : L'addio a Piero Angela: la camera ardente in Campidoglio e i funerali - TGCOM - debora_ergas : RT @rep_roma: I funerali di Piero Angela, oggi camera ardente e cerimonia laica in Campidoglio - GILIOLADEBORTOL : Piero Angela, i funerali oggi a Roma in diretta su Rai 1 dalle 11.15 alle 12.30 - CorriereCitta : Funerali Piero Angela, oggi l’ultimo saluto: allestita in Campidoglio la camera ardente -