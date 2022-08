Covid, svelato come Omicron interagisce con anticorpi: studio Cnr (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Scoperto come la proteina Spike della variante Omicron interagisce con gli anticorpi umani, che sono in grado di riconoscerla anche se sono venuti a contatto con le precedenti versioni del virus. A svelarlo è una ricerca svolta in collaborazione tra l’Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa) del Consiglio nazionale delle ricerche di Avellino e il Dipartimento di chimica e biologia “A. Zambelli” dell’Università di Salerno, che ha approfondito lo studio della proteina spike della variante Omicron di Sars-CoV-2, con l’obiettivo di verificare, tra l’altro, se gli anticorpi sviluppati dal nostro organismo contro la proteina Spike delle precedenti varianti riescono in qualche modo a ‘riconoscerla’. La procedura potrà spiegare l’elevata trasmissibilità di ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Scopertola proteina Spike della variantecon gliumani, che sono in grado di riconoscerla anche se sono venuti a contatto con le precedenti versioni del virus. A svelarlo è una ricerca svolta in collaborazione tra l’Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa) del Consiglio nazionale delle ricerche di Avellino e il Dipartimento di chimica e biologia “A. Zambelli” dell’Università di Salerno, che ha approfondito lodella proteina spike della variantedi Sars-CoV-2, con l’obiettivo di verificare, tra l’altro, se glisviluppati dal nostro organismo contro la proteina Spike delle precedenti varianti riescono in qualche modo a ‘riconoscerla’. La procedura potrà spiegare l’elevata trasmissibilità di ...

