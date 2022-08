Bremer | «Con Bonucci imparo i movimenti di Chiellini Juve competitiva»

(Di martedì 16 agosto 2022)ha parlato così dei suoi primi mesi allantus: tra voglia di migliorare e consapevolezza dei propri mezzi Ai microfoni di Sport Mediaset,ha parlato così dopo la vittoria dellantus contro il Sassuolo. «All’inizio abbiamo sofferto un pochino, poi dopo siamo riusciti ad avere la meglio. Sto cercando di imparare conguardando i video per capire cosa faceva. Nonostante si debba migliorare, lantus è una squadra molto. Qui sto bene, non parlo più del mio passato al Torino. Sono allaperché è qui dove volevo venire». L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : ??Allegri: «Sono molto contento di quello che sta facendo Bremer. Ogni giorno viene al campo con determinazione e ce… - juventusfc : La conferenza stampa di Bremer è iniziata! ??Bremer: « Ho avuto la possibilità di parlare con il coach. È bello esse… - juventusfc : Bremer: « Ho parlato con Chiellini, mi ha detto che avrei potuto prendere il suo numero, perciò ho fatto quanto mi… - _lucianomirra_ : RT @Fra_zz: Tutta la preparazione a fare 433 e poi ti presenti con un 442 piatto ed orizzontale con mckennie esterno sinistro fuori ruolo.… - pusanplahovic : @CiroMontanaro @AlfredoPedulla Di Maria a 0 Pogba a 0 Bremer 41 vendendo De Ligt a 67 Kostic a 12 vedendo Rabiot a… -

Al loro posto ha preso, il centrale difensivo del Torino che l'anno scorso è arrivato ... Kvaratskhelia (21) (che hanno giocato da titolari in campionati non confrontabilila Serie A), ...Commenta per primo Che debutto quello di Gleison! Nella sua prima partita ufficialela maglia della Juventus , il brasiliano ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere nella scorsa stagioneil Torino, quando si era 'laureato' ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Intervenuto ai microfoni di JTV, il nuovo difensore Gleison Bremer ha analizzato quella che è stata la sua prima gara ufficiale in bianconero. 'Ho f ...