Android 13 disponibile: chi ha un Google Pixel può già installarlo (Di martedì 16 agosto 2022) Gli altri telefoni Android lo riceveranno nel corso dell’anno. Android 13 migliora il suo aspetto, accoglie il Bluetooth LE Audio e l’Audio Spaziale, aumenta la condivisione di contenuti con altri dispositivi e le funzioni di video HDR ora sono aperte alle app di terze parti.... Leggi su dday (Di martedì 16 agosto 2022) Gli altri telefonilo riceveranno nel corso dell’anno.13 migliora il suo aspetto, accoglie il Bluetooth LE Audio e l’Audio Spaziale, aumenta la condivisione di contenuti con altri dispositivi e le funzioni di video HDR ora sono aperte alle app di terze parti....

