Al concerto #unanessunacentomila ho raccontato uno dei motivi per i quali volevo cantare contro la violenza sulle donne. #Kabul un anno dopo. L'opera della street artist Laika dal titolo "Zapatos Rojos, Save Afghan Women" è apparsa nella notte. Nell'annuale rapporto del Viminale relativo ai resti brutte notizie riguardo alla violenza sulle donne.

Contemporaneamente sono aumentati gli ammonimenti del questore, 3.100 contro 2.565, di cui oltre la metà perdomestica. Finito l'effetto del lockdown, nell'ultimo anno sono aumentati i reati ...108 omicidi in ambito familiare o affettivo leggi anche Omicidio a Balestrate, fermato 30enne: avrebbe colpito lui il 22enne Nel quadro delladonne, 108 omicidi sono stati compiuti in ... Violenza sulle donne, uccise in 125 in un anno: il rapporto del Viminale StampaHa detto ai carabinieri di aver subito violenza sessuale nella casa del ragazzo che l’aveva ospitata per la notte e questa mattina la turista, inglese di 20 anni, ha sporto denuncia per abusi. L ...Tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022 ci sono stati 125 femminicidi, in aumento rispetto all’anno precedente. Lo riporta il dossier annuale del Viminale ...