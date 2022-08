Verona Napoli | Osimhen commenta la vittoria degli azzurri

DAZN_IT : Se sei cliente DAZN e stai riscontrando problemi di accesso, ti invitiamo a collegarti al link contenuto nella mail… - tancredipalmeri : Napoli statisticamente primo in classifica e meritatamente, perché è la migliore squadra vista nella prima giornata… - DiMarzio : #SerieA | @HellasVeronaFC-@sscnapoli è anche la partita di Claudio #Garella: l'omaggio del club veneto al portiere… - marioSangilles : Oggi 5 baba' al Verona e non sara' facile per tutte le altre squadre fare risultato al Bentegodi , sara' un anno pa… - ciccicocco72 : E’ stata una partita giocata ad armi pari .. con una squadra smembrata il12’giocatore del Verona eravamo noi … il 1… -

Commenta per primo Victor Osimhen è stato tra i protagonisti nel 5 - 2 delall'esordio contro il. Gol e assist per l'attaccante nigeriano, che ha parlato ai microfoni di DAZN nel post gara: 'Sono molto felice. Ci sentiamo bene, abbiamo perso giocatori ...Commenta per primo2 - 5 Meret 6: viene preso in causa poco, quando chiamato si mostra non sempre sicuro. Di Lorenzo 6,5: buona prestazione, con propensione sia in fase difensiva che offensiva. Rrahmani ...Napoli straripante contro il Verona, la redazione di SportMediaset ha valutato tutti i giocatori azzurri ben oltre la sufficienza. Nel giorno del ricordo per la recente scomparsa di Claudio Garella, ...È finita in goleada al Bentegodi, con il nuovo Napoli di Luciano Spalletti che in trasferta supera per 5-2 il nuovo Verona di Gabriele Cioffi. È stato il Verona ad aprire le marcature alla mezz'ora co ...