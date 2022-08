Verona-Napoli | dopo il gol succede di tutto | è subito polemica

(Di lunedì 15 agosto 2022) Si sta giocando in questi momenti il match trae nel corso dellla gara è scoppiata una. Da pochi minuti è iniziato il secondo tempo tra iled il, con i veneti che hanno segnatocon Henry la rete del 2-2. I campani poi sono riusciti a passare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DAZN_IT : Se sei cliente DAZN e stai riscontrando problemi di accesso, ti invitiamo a collegarti al link contenuto nella mail… - DiMarzio : #SerieA | @HellasVeronaFC-@sscnapoli è anche la partita di Claudio #Garella: l'omaggio del club veneto al portiere… - DiMarzio : #SerieA | Le probabili scelte di #Spalletti per l'esordio del @sscnapoli contro il @HellasVeronaFC - Matteo_Difalcio : RT @TheLastDuivel: È morto il telecronista di Verona-Napoli - _esegesi_ : RT @DAZN_IT: Se sei cliente DAZN e stai riscontrando problemi di accesso, ti invitiamo a collegarti al link contenuto nella mail “Important… -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Lozano, Lasagna al termine del primo tempo FLOP: Amione, ...Dopo il caos di domenica sera che ha scatenato la rabbia degli utenti, coinvolgendo anche il mondo politico e le associazioni dei consumatori, anchein programma alle 18,30 e (si teme)...Tributo a Claudio Garella prima dell'inizio della partita nello stadio Bentegodi. Alle 20,45 chiude la prima giornata del campionato Juventus-Sassuolo (ANSA) ...65' - LOBOTKA!!! GOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOL!!! lo slovacco riceve da Mario Rui e parte palla a piede, appena entrato in area apre di destro e mette la palla nell'angolino. 61' ...