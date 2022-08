Uno sguardo di troppo, picchiato e ridotto in fin di vita da un coetaneo. Mihailovich lo incoraggia (Di lunedì 15 agosto 2022) picchiato selvaggiamente da un coetaneo che lo ha ridotto in fin di vita forse per uno sguardo di troppo ad una ragazza. E' accaduto qualche giorno fa a Crotone a Davide Ferrerio, di 20 anni, di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022)selvaggiamente da unche lo hain fin diforse per unodiad una ragazza. E' accaduto qualche giorno fa a Crotone a Davide Ferrerio, di 20 anni, di ...

