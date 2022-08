Trasformare il tablet in tavoletta grafica per PC

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 15 agosto 2022) Le tavolette grafiche sono molto utili in ambito business per chi disegna spesso progetti, case o grafici aziendali e preferisce utilizzare il proprio tocco per poter disegnare sullo schermo come se fosse un foglio da disegno. Se in quel preciso momento non abbiamo nessunapossiamo arrangiare utilizzando unAndroid o un iPad come se fosse una. Nella guida che segue vi mostreremo comeinper PC, utilizzando dei programmi specifici per sfruttare ile il relativo pennino capacitivo e trasferire gli input su schermodirettamente su PC o su Mac. LEGGI ANCHE -> Migliori app PC per disegnare con la ...