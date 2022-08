Sonare et navigare necesse est

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 15 agosto 2022) di Olga Chieffi La banda musicale nazionale della Marina Militare ha regalato per l’intera bella stagione dei concerti nel patio del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Un vero e proprio cartellone con pomeridiane a tema che ha rivelato che un’orchestra di fiati può far tutto, dal grande repertorio marciabile al jazz, dall’opera al pop e rock. Doppio spettacolo per il pubblico, ospite del direttore del Museo Valentino Nizzo, che ama far animare dalle altre muse, i capolavori d’arte contenuti nella villa. Eravamo presenti all’ ultimo spettacolo prima della pausa agostana, dedicato alla musica originale dedicata all’orchestra di fiati. Il concerto mirabilmente introdotto dal Capitano di Fregata M° Antonio Barbagallo, che ha rivelato anche l’enorme difficoltà di svolgere le prove andate avanti per sezioni, è principiato con Discovery Fantasy un’opera per la quale il compositore Jan ...