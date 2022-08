Sbronza femminista | “La gonna è sessista” E si becca una denuncia

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 agosto 2022) Segnali di vita dal pianeta terra, malgrado tutto. Accade che l’ennesima Giovanna d’Arco e frecce contro il sessismo se la pigli con un corso di sommelier che richiedeva la(per le donne), laddove ella voleva i pantaloni. Ne nasce una tempesta in bicchier d’acqua a base di email, destinata a sfociare nel solito puttanaio social. Solo che questa Nicole Hesslink, 32enne americana giapponese, “fotografa di lifestyle e food”, cioè una che sbarca il lunario selfando se stessa in giro per il mondo insieme a piatti vegani/esotici/bio/gender, le professioni della modernità oggi racchiuse nella bolla influencer, non aveva calcolato che a Fermo, dove vive, sono – siamo, in verità – piuttosto ‘gnoranti. Per farla breve, i sommelier alla fine si sono, come usa dire qua, “abbottati lì cojoni” e l’hanno segnalata alla Fis, associazione nazionale di categoria, che l’ha ...