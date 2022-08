Mondiali | Trezeguet | «Tiferò Argentina»

(Di lunedì 15 agosto 2022), Davidspiazza i transalpini: «Ho il desiderio di vedere l’vincere il Mondiale il prossimo dicembre» Intervistato da Bolavip l’ex bomber della Juve e della nazionale francese, David, ha parlato dei prossimiche si terranno in Qatar. Ecco le parole dell’attaccante campione d’Europa con la Francia. «È evidente che la Francia è la candidata numero 1 per vincere il prossimo Mondiale. È una nazione che viene da molto tempo con un lavoro importante. Ho il desiderio di vedere l’vincere il Mondiale il prossimo dicembre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

