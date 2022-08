Leicester, un centrocampista andrà via a zero (Di lunedì 15 agosto 2022) Secondo il Times, Youri Tielemans lascerà il Leicester a zero nel luglio 2023, quando scadrà il suo contratto. Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Secondo il Times, Youri Tielemans lascerà ilnel luglio 2023, quando scadrà il suo contratto.

sportli26181512 : Leicester, un centrocampista andrà via a zero: Secondo il Times, Youri Tielemans lascerà il Leicester a zero nel lu… - Frances75353925 : @jackpoolista @NandoNuovo Io spero si faccia il centrocampista come detto sopra una tra Ndombele e tielemans che ne… - Samuele : @lollo250 @LattuadaGiacomo @Pol_Granata @ToroGoal @TorinoFC_1906 @gianluca_sarto @Toro_News @DIF_Fotboll @DiMarzio… - sportli26181512 : Leicester, UFFICIALE un centrocampista al Watford: Hamza Choudhury lascia momentaneamente il club in cui è cresciut… - Torrenapoli1 : UFFICIALI -#AlexisSanchez al #Marsiglia a parametro zero -#Lochoshvili alla Cremonese per 1,6M e #Dessers per 6,5… -