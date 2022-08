L’ego degli allenatori ha stufato La ritualità mediatica del calcio va ripensata

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 agosto 2022) La rissa da bar tra Tuchel e Conte è solo l’ultimo di una lunga serie di deprecabili esempi. Due bulletti della scuola che a fine partita fanno i galli su una questione fondamentale: guardarsi o meno negli occhi quando ci si stringe la mano. Non molto distanti dai tragici titoli che ci capita di tanto in tanto di leggere: “accoltellato per uno sguardo in discoteca”. Ma, attenti, non state per leggere un pezzo moralista. State per leggere un articolo contro il divismo. Ladelha architettato per loro il ruolo di prim’attori. Godono di una ribaltadel tutto sproporzionata e tutto ciò ha avuto l’effetto anabolizzante sui loro ego. “La vanità è l’oppiaceo più naturale” diceva Al Pacino ne “L’avvocato del diavolo”. Siamo vanità. Gli ...