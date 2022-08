L' Agcom chiede a Dazn chiarimenti e indennizzi

(Di lunedì 15 agosto 2022) Interviene l'sui 'gravi disservizi' registrati ieri nella trasmissione delle partite di Serie A da parte di, che si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle partite del campionato ...

- prosegue la nota - ha anche chiesto a Dazn di provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti dall'ultima delibera adottata dall'Autorità.si riserva, a seguito degli ...Interviene l'chechiarimenti. Sui social è partita la forte protesta dei tifosi, inferociti anche per l'aumento del prezzo di abbonamento Torna il campionato di calcio di Serie A e ...ROMA, 15 AGO - Interviene l'Agcom sui 'gravi disservizi' registrati ieri nella trasmissione delle partite di Serie A da parte di Dazn, che si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle partite ...Torna il campionato di calcio di Serie A e tornano i disservizi sulla piattaforma tv di Dazn, che si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle partite del campionato italiani di calcio. La pol ...