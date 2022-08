Ferragosto 2022 a Roma, ecco cosa fare: gli eventi da non perdere (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo due anni di chiusure e restrizioni dovute al Covid il 15 agosto torna ad essere una giornata di festa. Tanti saranno gli appuntamenti nella Capitale per trascorrere al meglio il Ferragosto. E per l’occasione la questura ha predisposto una serie di controlli per l’intero weekend di festa, soprattutto nei luoghi della movida e nelle stazioni. cosa fare in città In centro prosegue ‘Cerchi e Fori’, un ciclo di eventi serali gratuiti che, a partire dalle 20.30 e fino alle 23.30, porta in Via dei Cerchi e Via dei Fori Imperiali, artisti di strada e tanti spettacoli di musica, danza, teatro e clownerie. Il 15 agosto alle 21:30 in programma c’è Federica Pinna, la ‘fata luminosa’, che volteggerà sui trampoli con un abito illuminato da migliaia di led. Alla Basilica di San Paolo, invece, ingresso gratuito al parco Schuster ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo due anni di chiusure e restrizioni dovute al Covid il 15 agosto torna ad essere una giornata di festa. Tanti saranno gli appuntamenti nella Capitale per trascorrere al meglio il. E per l’occasione la questura ha predisposto una serie di controlli per l’intero weekend di festa, soprattutto nei luoghi della movida e nelle stazioni.in città In centro prosegue ‘Cerchi e Fori’, un ciclo diserali gratuiti che, a partire dalle 20.30 e fino alle 23.30, porta in Via dei Cerchi e Via dei Fori Imperiali, artisti di strada e tanti spettacoli di musica, danza, teatro e clownerie. Il 15 agosto alle 21:30 in programma c’è Federica Pinna, la ‘fata luminosa’, che volteggerà sui trampoli con un abito illuminato da migliaia di led. Alla Basilica di San Paolo, invece, ingresso gratuito al parco Schuster ...

