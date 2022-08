Dove vedere Verona-Napoli in TV e in streaming (Di lunedì 15 agosto 2022) Dove vedere Verona Napoli – Inizierà dallo Stadio Bentegodi la seconda annata di Luciano Spalletti alla guida del Napoli, sfidando l’Hellas Verona di Gabriele Cioffi. Obiettivi sicuramente diversi per le due squadre, ma entrambe sono accomunate dalle pesanti cessioni attuate in questa sessione di mercato. La squadra di Aurelio De Laurentiis ha infatti visto lasciare diversi big quali Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e Dries Mertens, ma punterà certamente a piazzarsi nuovamente tra le prime 4 per assicurarsi un posto in Champions League anche nella stagione a seguire. Gli scaligieri, invece, cercheranno di salvarsi anche per quest’anno, nonostante abbiano perso pezzi principalmente nel reparto offensivo viste le partenze di Gianluca Caprari in direzione Monza e di Giovanni Simeone, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 15 agosto 2022)– Inizierà dallo Stadio Bentegodi la seconda annata di Luciano Spalletti alla guida del, sfidando l’Hellasdi Gabriele Cioffi. Obiettivi sicuramente diversi per le due squadre, ma entrambe sono accomunate dalle pesanti cessioni attuate in questa sessione di mercato. La squadra di Aurelio De Laurentiis ha infatti visto lasciare diversi big quali Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e Dries Mertens, ma punterà certamente a piazzarsi nuovamente tra le prime 4 per assicurarsi un posto in Champions League anche nella stagione a seguire. Gli scaligieri, invece, cercheranno di salvarsi anche per quest’anno, nonostante abbiano perso pezzi principalmente nel reparto offensivo viste le partenze di Gianluca Caprari in direzione Monza e di Giovanni Simeone, ...

