Ultime Notizie Roma del 14-08-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono a Giuliano Ferrigno Ester in Piano 3 civili sono rimasti feriti in Ucraina La notte scorsa in seguito ad un bombardamento delle forze russe nel regione di Carpi friendzonato il capo dell’amministrazione militare regionale secondo Il quartier generale della Difesa provenivano dal territorio Russo nel pomeriggio di ieri le porte di Mosca avevano colpito con proiettili incendiari obiettivi civili provocando incendi edifici residenziali in città sono stati danneggiati 9 condomini 8 case di colpi di Gazzotti e linee di trasmissione dell’energia elettrica Ha detto il capo dell’amministrazione militare regionale andiamo in Israele si è consegnato questa mattina le forze di sicurezza l’uomo sospettato di avere compiuto un attentato terroristico Taranto contro un autobus a Gerusalemme sabato sera nei pressi ...