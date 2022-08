Il bacio della medusa (e di altri ospiti indesiderati) (Di domenica 14 agosto 2022) Si chiama Rhopilema nomadica, è assai urticante, e sta coprendo interi tratti di mare. In Italia, già ampiamente colonizzata invece, è arrivata dall’Oriente una vespa rossa con un pungiglione capace di fare molto male. L’altro prezzo da pagare (oltre alle ondate di calore) per il clima che cambia. Non abbiamo pace, a quanto pare, né in mare né sulla terraferma, dove ci ritroviamo invasi, sempre di più, da specie aliene che si diffondono nel nostro Paese. Ultime arrivate, alcune meduse e vespe. Delle prime sappiamo che la loro proliferazione improvvisa - e temporanea - lungo le coste italiane è normale, generalmente influenzata da fattori naturali: la temperatura o la maggiore piovosità dell’inverno precedente, per esempio, che favorisce l’aumento dei nutrienti. Ma lo spettacolo al quale si sta assistendo in questi giorni al largo di Israele è giudicato insolito perfino dagli esperti. ... Leggi su panorama (Di domenica 14 agosto 2022) Si chiama Rhopilema nomadica, è assai urticante, e sta coprendo interi tratti di mare. In Italia, già ampiamente colonizzata invece, è arrivata dall’Oriente una vespa rossa con un pungiglione capace di fare molto male. L’altro prezzo da pagare (oltre alle ondate di calore) per il clima che cambia. Non abbiamo pace, a quanto pare, né in mare né sulla terraferma, dove ci ritroviamo invasi, sempre di più, da specie aliene che si diffondono nel nostro Paese. Ultime arrivate, alcune meduse e vespe. Delle prime sappiamo che la loro proliferazione improvvisa - e temporanea - lungo le coste italiane è normale, generalmente influenzata da fattori naturali: la temperatura o la maggiore piovosità dell’inverno precedente, per esempio, che favorisce l’aumento dei nutrienti. Ma lo spettacolo al quale si sta assistendo in questi giorni al largo di Israele è giudicato insolito perfino dagli esperti. ...

