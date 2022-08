(Di domenica 14 agosto 2022) Grande prestazione per Renato, posizionatosi in quarta posizione con 272 (-8) e Filippo, settimo con 273 (-7), nell’World Invitational presented by AVIV Clinics, evento con due gare in contemporanea organizzato in collaborazione da DP World Tour, LPGA Tour e Ladies European Tour. Nel torneo maschile ad averla vinta è stata Ewen Ferguson (268, -12), 26enne di Glasgow che ha ottenuto il secondo titolo del circuito concludendo con un parziale di 69 sul Galgorm Castle. L’italianoha invece rimontato dal 18° posto con sette birdie e un bogey, terminando tra i top ten per il secondo evento di fila dopo il Cazoo Open. Filippoinvece ha iniziato al quinto posto passando poi per il terzo e l’ottavo, terminando al settimo con un 68 (-2). Nel torneo ...

sportface2016 : #Golf, #ISPSHanda: buona prova di Paratore e del dilettante Celli - muttinis : RT @FederGolf: ?? R3 ISPS Handa World Invitational ??? Nella gara maschile comanda ancora ?????????????? #Ferguson con -11. ???? Rimane in top ten #… - Uaranger : RT @FederGolf: ?? R3 ISPS Handa World Invitational ??? Nella gara maschile comanda ancora ?????????????? #Ferguson con -11. ???? Rimane in top ten #… - FederGolf : ?? R3 ISPS Handa World Invitational ??? Nella gara maschile comanda ancora ?????????????? #Ferguson con -11. ???? Rimane in… - sportface2016 : #Golf #DPWorldTour Ottima partenza di #Celli e #Paratore dopo i primi due giri del #WorldInvitational -

SPORTFACE.IT

Si conferma in buona forma Renato Paratore , che parte bene con il 16° posto a - 3, colto a Galgorm Castle, là dove chiude 45° pari con il par Guido Migliozzi . +2 a Massereene per Edoardo Lipparelli ,...Il torneo su GOLFTV e su Eurosport 2 " L'Handa World Invitational sarà trasmesso da GOLFTV e da Eurosport 2. Prima giornata, giovedì 11 agosto:TV, dalle ore 14 alle ore 19; Eurosport 2, ... Golf, ISPS Handa: buona prova di Paratore e del dilettante Celli Grande prestazione per Renato Paratore, posizionatosi in quarta posizione con 272 (-8) e Filippo Celli, settimo con 273 (-7), nell’ ISPS Handa World Invitational presented by AVIV Clinics, evento con ...Last week at Muirfield, Sweden’s Maja Stark asked herself “What would Tiger do” throughout the AIG Women’s British Open. It was a call to be both aggressive and fearless. After a final-round 79, her ...