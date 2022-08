Elisabetta Canalis | look futuristico da capogiro | non per deboli di cuore – FOTO

(Di domenica 14 agosto 2022)vive a Los Angeles ormai da anni ma continua a far battere ila milioni di italiani, merito della sua bellezza. In diretta dalla California, dove vive… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

infoitcultura : Elisabetta Canalis, anche la ringhiera è in difficoltà - infoitcultura : Elisabetta Canalis foto irresistibile: la scollatura è da capogiro - MissLemon79 : RT @Lory0074: Certo Elisabetta Canalis sei così grazie all'acqua. Appena imbottigliano quella di Lourdes mi gnocchizzo anch'io - giorgia13 : RT @Lory0074: Certo Elisabetta Canalis sei così grazie all'acqua. Appena imbottigliano quella di Lourdes mi gnocchizzo anch'io - guarracinoleo : RT @Lory0074: Certo Elisabetta Canalis sei così grazie all'acqua. Appena imbottigliano quella di Lourdes mi gnocchizzo anch'io -

ha mandato in visibilio tutti i suoi followers pubblicando una fotografia da mozzafiato: la showgirl mostra il lato B.è una delle showgirl più apprezzate e ...Cosa che, tra l'altro, abbiamo già visto fare ad altre star dello spettacolo, tra cuie la sua Skyler Eva con i costumi da bagno abbinati . Per una passeggiata estiva in bicicletta ...La sua vita è ormai negli Stati Uniti, ma appena può Elisabetta Canalis giunge in Italia per motivi affettivi e anche di lavoro. Elisabetta Canalis ama sempre stupire tutti e adesso lancia una nuova t ...Elisabetta Canalis con un outfit pazzesco ammalia totalmente il web, il cortissimo e scollato top che indossa esalta 'bocce' da paura, fan a bocca aperta.