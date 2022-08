(Di domenica 14 agosto 2022) Alleini risultati preliminari evidenziano undel leader dell’opposizione Raila. Si tratta dimolto importanti per decretare le sorti del Paese, specie per comprenderne l’effettiva stabilità. Ma a preoccupare sono le accuse di brogli elettorali da parte dello stessoe del suo partito nei confronti dell’altro candidato promettente,

Billa42_ : Elezioni in Kenya: Odinga in vantaggio - transnazionale : Kenya: accuse di brogli ritardano risultato elezioni #spaziotransnazionale informa - PastaStefano : Kenya: accuse di brogli ritardano risultato elezioni - ilmetropolitan : #Kenya, denuncia di brogli alle elezioni presidenziali - Giovann08571078 : ?? Notizia ANSA - Ultim'Ora ?? Kenya: accuse di brogli ritardano risultato elezioni La denuncia di brogli diffusi, t… -

"Con il Presidente Kenyatta abbiamo discusso dell'importanza delleincome modello per il continente - ha scritto Blinken sul suo profilo twitter - Incoraggiamo la pace e la pazienza ...Il conteggio dei voti dellepresidenziali, che vedono Odinga candidato contro il vicepresidente William Ruto, della coalizioneKwanza, è ancora in corso dopo l'appuntamento con le urne ...Secondo i primi risultati, è l'oppositore Raila Odinga a detenere un vantaggio nelle elezioni presidenziali in Kenya.Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...