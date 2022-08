Elezioni 2022, Meloni: “Fieri della fiamma, nulla ha a che fare con il fascismo” (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Con rispetto e stima per la senatrice Segre: la fiamma nel simbolo di FdI nulla ha a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica nella nostra storia repubblicana. Ne andiamo Fieri”. Così la leader di Fdi Giorgia Meloni, in un colloquio con il Corriere della Sera, dopo che Liliana Segre le aveva chiesto di togliere la fiamma dal logo. Quanto al presidenzialismo, rende ”autorevole, forte, stabile e dunque molto più competitiva la Nazione” dice Giorgia Meloni. ”Noi -spiega – proponiamo il presidenzialismo da sempre, non c’è nessuna ragione contingente. Ci andrebbe bene anche se alla fine gli italiani dovessero scegliere un presidente di sinistra. Il dubbio su cosa possa ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Con rispetto e stima per la senatrice Segre: lanel simbolo di FdIha a checon il, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica nella nostra storia repubblicana. Ne andiamo”. Così la leader di Fdi Giorgia, in un colloquio con il CorriereSera, dopo che Liliana Segre le aveva chiesto di togliere ladal logo. Quanto al presidenzialismo, rende ”autorevole, forte, stabile e dunque molto più competitiva la Nazione” dice Giorgia. ”Noi -spiega – proponiamo il presidenzialismo da sempre, non c’è nessuna ragione contingente. Ci andrebbe bene anche se alla fine gli italiani dovessero scegliere un presidente di sinistra. Il dubbio su cosa possa ...

