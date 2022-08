Diretta Lazio-Bologna 1-1 | autogol di De Silvestri e la squadra di Sarri pareggia

zazoomblog : Diretta Lazio-Bologna 0-1: è iniziata la ripresa nessun cambio - #Diretta #Lazio-Bologna #iniziata - zazoomblog : Diretta Lazio-Bologna 0-1: il rigore di Arnautovic decide il primo tempo. Espulsi Maximiano e Soumaoro - #Diretta… - zazoomblog : Diretta Lazio-Bologna 0-1: il rigore di Arnautovic decide il primo tempo. Espulsi Maximiano e Soumaoro - #Diretta… - Gazzettino : Diretta Lazio-Bologna 0-1: è iniziata la ripresa, nessun cambio - zazoomblog : Diretta Lazio-Bologna 0-1: Arnautovic batte Provedel dal dischetto e porta avanti gli ospiti - #Diretta #Lazio-Bol… -

... la39') vuole partire subito col piede giusto. Per farlo sceglie i suoi quattro tenori: ... Dove vederla in tv e streaming Salernitana - Roma sarà trasmessa inesclusiva su Dazn sulle ...Dove vedere la partita intv e in streaming La gara trae Bologna, in programma questo pomeriggio alle 18,30 allo stadio Olimpico di Roma, sarà possibile seguirla intv sia su ...Debutta contro il Bologna all'Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri. Che ieri in conferenza stampa ha risposto alla "provocazione" di Mourinho sul fatto che i biancocelesti abbiano ...La nuova Roma di Dybala fa il suo esordio all'Arechi contro la Salernitana. I giallorossi dopo l'ottimo precampionato sono chiamati a confermare le attese di una piazza che ha ...