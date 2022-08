Depay Juventus | ad ore si chiude | risoluzione imminente con il Barça

(Di domenica 14 agosto 2022) . Le ultimissime sulla situazione del bomber olandese. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In attesa del debutto in campionato contro il Sassuolo, lasta lavorando ancora sul mercato per completare la propria rosa. Con l’arrivo di Kostic, che può giocare come tornante Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, martedì 16 agosto potrebbe essere la data dell'ufficialità del trasferimento del centravanti olandese, che ha già accettato l'offerta della: ...Memphisè a un passo dall'essere un ex calciatore del Barcellona . I dirigenti catalani si sono impegnati a liberare il giocatore a zero un anno prima della scadenza del contratto (era arrivato al Camp Nou gratis la scorsa estate), mentre gli agenti sono già d'accordo con la Juve per un contratto biennale. Si attende, dunque, solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare subito ...Come riferito da Calciomercato.com, la Juventus ha raggiunto da tempo l'accordo con Leandro Paredes. È col Psg che manca però ancora l'accordo, non è tanto ...In Spagna credono che il trasferimento dell'ex Lione sia in dirittura d'arrivo: sta limando l'accordo col Barça per liberarsi ...