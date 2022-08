Tragedia in sala parto, il dramma di Alisha: le dicono che la bimba è morta ma non è vero (Di sabato 13 agosto 2022) La Tragedia è accaduta in Inghilterra, al Kent e al William Harvey Hospital di Ashfort. Una donna incinta, Alisha Pegg, ha vissuto una situazione davvero drammatica. Le è stato comunicato che in realtà la piccola era morta: un errore dei medici che la mamma ha pagato molto caro. Alisha Pegg si è recata in ospedale convinta di essere pronta al parto. I medici però l’hanno rimandata a casa. Quando Alisha è tornata a casa, il travaglio è continuato: la donna aveva ragione. Così Alisha ha partorito sua figlia Grace proprio tra le pareti di casa, a sole 22 settimane. I medici l’avevano visitata il giorno prima, stando a quanto racconta la BBC, e avevano detto ad Alisha che sua figlia non si muoveva e che ... Leggi su tvzap (Di sabato 13 agosto 2022) Laè accaduta in Inghilterra, al Kent e al William Harvey Hospital di Ashfort. Una donna incinta,Pegg, ha vissuto una situazione davtica. Le è stato comunicato che in realtà la piccola era: un errore dei medici che la mamma ha pagato molto caro.Pegg si è recata in ospedale convinta di essere pronta al. I medici però l’hanno rimandata a casa. Quandoè tornata a casa, il travaglio è continuato: la donna aveva ragione. Cosìharito sua figlia Grace proprio tra le pareti di casa, a sole 22 settimane. I medici l’avevano visitata il giorno prima, stando a quanto racconta la BBC, e avevano detto adche sua figlia non si muoveva e che ...

